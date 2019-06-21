Источник: Неймар принял все условия, выдвинутые «Барселоной» для трансфера
Форвард «ПСЖ» Неймар готов согласиться на условия, выдвинутые «Барселоной» для его возвращения на «Камп Ноу», утверждает UOL.
Форвард «ПСЖ» Неймар готов согласиться на условия, выдвинутые «Барселоной» для его возвращения на «Камп Ноу», утверждает UOL.
Как рассказал источник, близкий к окружению футболиста, 27-летний нападающий парижан согласился пойти на снижение зарплаты ради возвращения в каталонский клуб, отозвать свой иск о взыскании с
В завершившемся сезоне на клубном уровне Неймар принял участие в 28 играх. На счету нападающего 23 забитых мяча и 13 результативных передач. Контракт бразильца с «ПСЖ» рассчитан до лета 2022 года. Ранее появилась информация, что парижане продадут футболиста не менее чем за € 300 млн.