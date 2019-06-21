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20:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: Неймар принял все условия, выдвинутые «Барселоной» для трансфера

Форвард «ПСЖ» Неймар готов согласиться на условия, выдвинутые «Барселоной» для его возвращения на «Камп Ноу», утверждает UOL.

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Как рассказал источник, близкий к окружению футболиста, 27-летний нападающий парижан согласился пойти на снижение зарплаты ради возвращения в каталонский клуб, отозвать свой иск о взыскании с сине-гранатовых € 26 млн за продление контракта в 2016 году и публично заявить о желании покинуть «ПСЖ».

В завершившемся сезоне на клубном уровне Неймар принял участие в 28 играх. На счету нападающего 23 забитых мяча и 13 результативных передач. Контракт бразильца с «ПСЖ» рассчитан до лета 2022 года. Ранее появилась информация, что парижане продадут футболиста не менее чем за € 300 млн.

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