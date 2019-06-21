Игроку «Депортиво» наложили 70 швов после полученного удара ногой в лицо

В первом стыковом матче за место в Примере хавбек получил удар ногой в голову. Он сразу же был доставлен в одну из клиник Ла-Коруньи, где он ему была сделана операция. 34-летнему хавбеку было наложено 70 швов на повреждённые участки лица.

Футболист уже поинтересовался, сможет ли он принять участие в ответной игре с «Мальоркой», которая состоится уже послезавтра. Однако врачи исключили участие полузащитника в игре.