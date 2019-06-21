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21 июня, источник: Чемпионат.com

Китайский клуб предложил Виллиану зарплату € 13 млн в год

Вингер «Челси» Виллиан получил щедрое предложение от одного из китайских клубов, утверждает UOL.

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Источник: AP 2019

По информации источника, бразильцу готовы платить € 13 млн в год чистыми. Кроме того, неназванный китайский клуб готов предоставить в распоряжение 30-летнего футболиста роскошную квартиру и два автомобиля с водителем.

В завершившемся сезоне Виллиан сыграл на клубном уровне 56 матчей. На счету игрока 8 забитых мячей и 14 результативных передач. Контракт вингера с «Челси» рассчитан до лета 2020 года. Рыночная трансферная стоимость бразильца на сегодняшний день составляет € 40 млн. Ранее футболист выступал также за «Коринтианс», донецкий «Шахтёр» и «Анжи». В составе сборной Бразилии игрок провёл 66 матчей и забил 8 мячей.

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