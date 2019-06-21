Китайский клуб предложил Виллиану зарплату € 13 млн в год
Вингер «Челси» Виллиан получил щедрое предложение от одного из китайских клубов, утверждает UOL.
Вингер «Челси» Виллиан получил щедрое предложение от одного из китайских клубов, утверждает UOL.
По информации источника, бразильцу готовы платить € 13 млн в год чистыми. Кроме того, неназванный китайский клуб готов предоставить в распоряжение 30-летнего футболиста роскошную квартиру и два автомобиля с водителем.
В завершившемся сезоне Виллиан сыграл на клубном уровне 56 матчей. На счету игрока 8 забитых мячей и 14 результативных передач. Контракт вингера с «Челси» рассчитан до лета 2020 года. Рыночная трансферная стоимость бразильца на сегодняшний день составляет € 40 млн. Ранее футболист выступал также за «Коринтианс», донецкий «Шахтёр» и «Анжи». В составе сборной Бразилии игрок провёл 66 матчей и забил 8 мячей.