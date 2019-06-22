Виллиан отказался от перехода в китайский клуб и зарплаты € 13 млн в год
Вингер «Челси» Виллиан отказался от щедрого предложения от «Шаньхай Шэньхуа», утверждает UOL.
Вингер «Челси» Виллиан отказался от щедрого предложения от «Шаньхай Шэньхуа», утверждает UOL.
По информации источника, китайский клуб был готов платить бразильцу € 13 млн в год чистыми. Кроме того, «Шаньхай» был готов предоставить в распоряжение 30-летнего футболиста роскошную квартиру и два автомобиля с водителем.
В завершившемся сезоне Виллиан сыграл на клубном уровне 56 матчей. На счету игрока 8 забитых мячей и 14 результативных передач. Контракт вингера с «Челси» рассчитан до лета 2020 года. Рыночная трансферная стоимость бразильца на сегодняшний день составляет € 40 млн. Ранее футболист выступал также за «Коринтианс», донецкий «Шахтёр» и «Анжи». В составе сборной Бразилии игрок провёл 66 матчей и забил 8 мячей.