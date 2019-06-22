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10:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: Филиппо Индзаги возглавит «Беневенто»

Бывший футболист «Милана» Филиппо Индзаги возглавит итальянский «Беневенто», выступающий в серии В, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

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45-летний специалист должен сменить Кристиана Букки, который занимает на пост главного тренера команды на текущий момент.

Ранее Филиппо Индзаги тренировал «Милан», «Венецию» и «Болонью».

В сезоне-2018/19 «Беневенто» занял третье место в серии B, набрав 60 очков в 36 матчах. По итогам сезона клуб получил право сыграть в плей-офф за выход в высший итальянский дивизион — серию А. Однако проиграл по сумме двух матчей «Читтаделле». Несмотря на победу в первой игре 2:1, будущий клуб Индзаги с треском проиграл сопернику в домашнем матче 0:3 и выбыл из плей-офф.

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