Источник: Филиппо Индзаги возглавит «Беневенто»
Бывший футболист «Милана» Филиппо Индзаги возглавит итальянский «Беневенто», выступающий в серии В, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Бывший футболист «Милана» Филиппо Индзаги возглавит итальянский «Беневенто», выступающий в серии В, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
45-летний специалист должен сменить Кристиана Букки, который занимает на пост главного тренера команды на текущий момент.
Ранее Филиппо Индзаги тренировал «Милан», «Венецию» и «Болонью».
В сезоне-2018/19 «Беневенто» занял третье место в серии B, набрав 60 очков в 36 матчах. По итогам сезона клуб получил право сыграть в