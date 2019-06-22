Источник: Филиппо Индзаги возглавит «Беневенто»

В сезоне-2018/19 «Беневенто» занял третье место в серии B, набрав 60 очков в 36 матчах. По итогам сезона клуб получил право сыграть в плей-офф за выход в высший итальянский дивизион — серию А. Однако проиграл по сумме двух матчей «Читтаделле». Несмотря на победу в первой игре 2:1, будущий клуб Индзаги с треском проиграл сопернику в домашнем матче 0:3 и выбыл из плей-офф.