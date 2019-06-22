Ибрагимович и Руни примут участие в Матче звёзд MLS с «Атлетико»

Источник: AP 2019

Игроки, которые представят лигу в матче, были выбраны болельщиками.

В команду попали такие футболисты, как бывший нападающий туринского «Ювентуса», «Барселоны» и «Милана» Златан Ибрагимович, а также экс-игроки «Манчестер Юнайтед» Нани и Уэйн Руни.

Напомним, в Матче звёзд MLS сборная лиги встречается с приглашённой командой из другого чемпионата. В текущем году соперником сборной MLS станет мадридский «Атлетико».