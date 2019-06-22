Текущие события
Футбол. Сборные
15.06
Кения1
ДР Конго1
Футбол. Сборные
16.06
Сенегал1
Нигерия0
Футбол. Сборные
16.06
Марокко2
Замбия3
Футбол. Сборные
16.06
Алжир3
Мали2
Футбол. Сборные
16.06
Египет3
Гвинея1
Футбол. Сборные
17.06
Тунис2
Бурунди1
Все события
Фоторепортажи
10Сборная Украины выиграла молодёжный ЧМ
12Россия — Голландия. Легендарные кадры
10:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Ибрагимович и Руни примут участие в Матче звёзд MLS с «Атлетико»

MLS на странице в «Твиттере» представила состав сборной для Матча звёзд, который состоится 31 июля.

Наверх
Источник: AP 2019

Игроки, которые представят лигу в матче, были выбраны болельщиками.

В команду попали такие футболисты, как бывший нападающий туринского «Ювентуса», «Барселоны» и «Милана» Златан Ибрагимович, а также экс-игроки «Манчестер Юнайтед» Нани и Уэйн Руни.

Напомним, в Матче звёзд MLS сборная лиги встречается с приглашённой командой из другого чемпионата. В текущем году соперником сборной MLS станет мадридский «Атлетико».

Сборная звёзд MLS: Гузан, Зуси, Гонсалес Пирес, Циммерман, Дос Сантос, Мартинес, Барко, Нани, Руни, Вела, Ибрагимович.

Атлетико
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 В Москве погибла известная спортсменка!
Великолепные фотографии жены Александра Овечкина!
«Спартак» разгромил «Сочи», Адриану оформил дубль
Главного русского юниора выбрал клуб, где Буре стал звездой НХЛ
Русские шпажисты драматичным образом взяли золото ЧЕ в овертайме
Конвейер запущен. Первое золото Европейских игр едет в Россию
Сборная Чили одержала вторую победу на Кубке Америки
Мозгов вошел в расширенный состав сборной РФ перед Кубком мира
Российские волейболисты обыграли Германию в матче Лиги наций
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь