Ибрагимович и Руни примут участие в Матче звёзд MLS с «Атлетико»
MLS на странице в «Твиттере» представила состав сборной для Матча звёзд, который состоится 31 июля.
MLS на странице в «Твиттере» представила состав сборной для Матча звёзд, который состоится 31 июля.
Игроки, которые представят лигу в матче, были выбраны болельщиками.
В команду попали такие футболисты, как бывший нападающий туринского «Ювентуса», «Барселоны» и «Милана» Златан Ибрагимович, а также
Напомним, в Матче звёзд MLS сборная лиги встречается с приглашённой командой из другого чемпионата. В текущем году соперником сборной MLS станет мадридский «Атлетико».
Сборная звёзд MLS: Гузан, Зуси, Гонсалес Пирес, Циммерман, Дос Сантос, Мартинес, Барко, Нани, Руни, Вела, Ибрагимович.