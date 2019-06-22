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13:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Болельщики «Барселоны» не хотят возвращения Неймара

Болельщики «Барселоны» не в восторге от того, что в команду может вернуться Неймар.

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Источник: Reuters

Издание El Mundo Deportivo провело опрос среди фанатов каталонского клуба. Им задавали вопрос «Примите ли вы возвращение в “Барселону” Неймара?» 71,2 процента опрошенных ответили отрицательно.

Болельщики плохо восприняли то, как бразилец покидал клуб, переходя в «ПСЖ». Также их опасения вызывает физическое состояние Неймара, который часто стал получать травмы и сейчас восстанавливается после очередной.

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