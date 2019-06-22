Болельщики «Барселоны» не хотят возвращения Неймара

Издание El Mundo Deportivo провело опрос среди фанатов каталонского клуба. Им задавали вопрос «Примите ли вы возвращение в “Барселону” Неймара?» 71,2 процента опрошенных ответили отрицательно.

Болельщики плохо восприняли то, как бразилец покидал клуб, переходя в «ПСЖ». Также их опасения вызывает физическое состояние Неймара, который часто стал получать травмы и сейчас восстанавливается после очередной.