Филиппо Индзаги стал главным тренером «Беневенто»
«Беневенто» на официальном сайте объявил о назначении Филиппо Индзаги на пост главного тренера клуба.
«Беневенто» на официальном сайте объявил о назначении Филиппо Индзаги на пост главного тренера клуба.
45-летний итальянский специалист заключил соглашение с клубом, рассчитанное до 30 июня 2020 года. Также в контракте Индзаги с «Беневенто» предусмотрена опция продления соглашения на один год.
Ранее Филиппо Индзаги тренировал «Милан», «Венецию» и «Болонью». В сезоне-2018/19 «Беневенто» занял третье место в Серии B, набрав 60 очков в 36 матчах. По итогам сезона клуб получил право сыграть в