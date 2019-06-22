Текущие события
Футбол. Сборные
15.06
Кения1
ДР Конго1
Футбол. Сборные
16.06
Сенегал1
Нигерия0
Футбол. Сборные
16.06
Марокко2
Замбия3
Футбол. Сборные
16.06
Алжир3
Мали2
Футбол. Сборные
16.06
Египет3
Гвинея1
Футбол. Сборные
17.06
Тунис2
Бурунди1
Все события
Фоторепортажи
20Наш Кубок Стэнли. Кто его выигрывал
17Дым над водой
13:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Филиппо Индзаги стал главным тренером «Беневенто»

«Беневенто» на официальном сайте объявил о назначении Филиппо Индзаги на пост главного тренера клуба.

Наверх
Источник: Reuters

45-летний итальянский специалист заключил соглашение с клубом, рассчитанное до 30 июня 2020 года. Также в контракте Индзаги с «Беневенто» предусмотрена опция продления соглашения на один год.

Ранее Филиппо Индзаги тренировал «Милан», «Венецию» и «Болонью». В сезоне-2018/19 «Беневенто» занял третье место в Серии B, набрав 60 очков в 36 матчах. По итогам сезона клуб получил право сыграть в плей-офф за выход в высший итальянский дивизион — Серию А. Однако проиграл по сумме двух матчей «Читтаделле». Несмотря на победу в первой игре 2:1, будущий клуб Индзаги проиграл сопернику в домашнем матче 0:3 и выбыл из плей-офф.

Беневенто
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 В Москве погибла известная спортсменка!
Великолепные фотографии жены Александра Овечкина!
«Спартак» разгромил «Сочи», Адриану оформил дубль
Главного русского юниора выбрал клуб, где Буре стал звездой НХЛ
Русские шпажисты драматичным образом взяли золото ЧЕ в овертайме
Конвейер запущен. Первое золото Европейских игр едет в Россию
Сборная Чили одержала вторую победу на Кубке Америки
Мозгов вошел в расширенный состав сборной РФ перед Кубком мира
Российские волейболисты обыграли Германию в матче Лиги наций
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь