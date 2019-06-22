Сарри сделает из «Ювентуса» итальянскую «Барселону»
Тренер докажет, что его не зря сравнивают с Гвардиолой.
Тренер докажет, что его не зря сравнивают с Гвардиолой.
Алексей Горшков
В конце прошлой недели «Ювентус» официально объявил о назначении Маурицио Сарри на должность главного тренера. В связи с этой новостью в прессе появилось много скепсиса и предположений о том, что подобное решение является ошибочным, как для тренера, так и для самого клуба. Тем не менее, существует, как минимум, несколько причин, позволяющих усомниться в справедливости такого мнения.
Прежде всего, нужно сказать, что решение итальянца покинуть «Челси» по окончании сезона выглядит вполне логичным и закономерным. Здесь абсолютно нечему удивляться.
Желание вернуться домой
Выполненные задачи и отсутствие перспектив в «Челси»
Неограниченные ресурсы в «Ювентусе»
В «Ювентусе» Сарри, наконец, получит то, чего у него не было ни в «Челси», ни в «Наполи», ни, тем более, в скромном «Эмполи». Речь идет о ресурсах. В Турине их можно считать неисчерпаемыми. На данный момент в Серии А запас прочности «Юве» просто невероятен. Значит, у Сарри есть нужное ему время на то, чтобы подстроить команду под себя, а у игроков — на то, чтобы приспособиться к требованиям нового тренера и его видению игры. В первом совместном сезоне, ни «Ювентус», ни «Сарри» ничем, по сути, не рискуют. Скорее всего, скудетто от «Старой синьоры» никуда не уйдет, а, что касается Лиги Чемпионов, то и тут можно быть относительно спокойным. Едва ли руководители клуба будут сразу требовать трофей. Свое терпение на это счет они уже доказали.
Шанс осуществить мечту
Зная специфику итальянца и его представления о футболе, нет повода сомневаться в том, что «Ювентус» ждут большие перемены, как на тактическом, так и идейном уровне. У Маурицио Сарри никогда еще не было настолько очевидного шанса воплотить в жизнь свои романтические мечты об идеальном футболе. Его «Наполи» был прекрасен, как тренерская команда с ярко выраженным характерным стилем. Но при этом, объективно говоря, был обречен проиграть «Ювентусу» на марафонской дистанции чемпионата, а для Лиги Чемпионов не имел достаточного опыта и внутренних резервов. Такой вот парадокс. Теперь же в распоряжении алленаторе все это есть, и вызов принят. Я уверен, многим болельщикам и экспертам будет интересно посмотреть, как он справится с трансформацией «Ювентуса», превратив его в генератор тотального футбола.
Стратегия и философия
Футбольная философия Сарри всем хорошо известна. Он один из наиболее «концептуальных» тренеров современности. Его подход к игре можно назвать глобальным, так как он не ограничивается решением проблем в краткосрочной перспективе, но скорее направлен, на реализацию стратегических задач. Это зачастую не применимо в условиях ограниченных ресурсов, но может широко и успешно применяться в клубах первой величины. Стоит только взглянуть на «Барселону» и «Манчестер Сити» Гвардиолы. Недаром Арриго Сакки высказался о своем итальянском коллеге в подобном ключе: «Сарри представляет собой революционный выбор для “Ювентуса” Если бы туринцы начали играть в чуть более дерзкий и современный футбол, это могло бы реально помочь развитию итальянского футбола в целом. Сарри находится на одном уровне с Клоппом, Гвардиолой и Почеттино. У них одинаковое видение игры и методы работы».
Такое сравнение, безусловно, льстит Сарри, хотя бы потому, что отражает основные принципы, на которых он строит игру: атака, доминирование, зрелищность. И, если боссы «Ювентуса», тщательно изучив ситуацию, решились пригласить его на роль главного тренера, то, значит, и с генеральной линией согласны.
Тренер с подходящим бэкграундом
Кроме того, осмелюсь предположить, что за время, проведенное на Туманном Альбионе, Сарри вырос, как специалист во многих компонентах. Работая в «Челси» Маурицио приходилось справляться с колоссальным давлением, как снаружи, так и внутри коллектива. В определенный момент ему удалось вывести команду из кризиса, в котором она оказалась, и не потерять контроль над раздевалкой. А, как известно, то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Думаю, после лондонской школы выживания «Ювентус» получил более зрелого и сильного тренера, чем, если б подписал с ним договор, например, год назад.
Время перемен
Конечно, Сарри
Безусловно, при Аллегри «Юве» был очень силен. Два финала Лиги Чемпионов говорят сами за себя. Однако меня все время не покидало ощущение, что команда с таким качеством и глубиной состава должна демонстрировать нечто большее. Слишком уж часто «бьянконери» побеждали за счет индивидуального класса исполнителей, и уж слишком много было в их игре осторожного прагматизма. Мне кажется, Маурицио Сарри приглашен в клуб, чтобы в первую очередь изменить его игровую философию, воссоздать не копию, но суть футбола, за который все
Любые фундаментальные изменения неизбежно вызывают трудности, и человек, взявший на себя обязанности реформатора, должен отдавать себе в этом отчет. Вопрос только в том, насколько он к этому готов. Проблемы у Сарри, скорее всего, будут, начиная с того, как его примет команда во главе с Криштиану Роналду, заканчивая тем, как этого же Роналду правильно использовать в своей модели игры. Но думаю, при поддержке руководства и правильном подходе, он должен с ними справиться. В конечном итоге, работа в
Мы никогда не знаем, что произойдет в будущем, но, мне кажется, что сейчас для «старой синьоры» настало идеальное время