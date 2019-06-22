Сарри определил основную позицию на поле для Роналду

Сарри провёл личную беседу с португальцем в ходе которой заявил, что тот способен забивать не менее 40 голов за сезон. В прошлом сезоне Роналду забил 28 мячей в 40 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. В настоящее время Криштиану проводит отпуск на Лазурном побережье Франции.