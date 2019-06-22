«Астана» определилась с заменой Кабананге

«Астана» в связи с уходом Жуниора Кабананги ищет флангового полузащитника, кем может Барсегян. Команде требуется усиление перед первым отборочным раундом Лиги чемпионов против румынского клуба ЧФР из Клужа.

Барсегян перешел в «Кайсар» в январе этого года. В текущем сезоне казахстанской премьер-лиге он провел 14 матчей, в которых забил шесть голов и отдал две голевые передачи. Также на его счету два гола и один ассист в трех играх Кубка Казахстана.

Что касается Кабананги, то «Астана» решила не продлевать арендное соглашение, игрок сборной ДР Конго вернется в расположение «Аль-Насра». В текущем сезоне КПЛ он провел 14 матчей, в которых забил лишь два гола и сделал две голевые передачи.