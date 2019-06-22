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16:59 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» определилась с заменой Кабананге

Полузащитник «Кайсара» и сборной Армении по футболу Тигран Барсегян может продолжить карьеру в «Астане», сообщает KazFootball.kz.

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«Астана» в связи с уходом Жуниора Кабананги ищет флангового полузащитника, кем может Барсегян. Команде требуется усиление перед первым отборочным раундом Лиги чемпионов против румынского клуба ЧФР из Клужа.

Барсегян перешел в «Кайсар» в январе этого года. В текущем сезоне казахстанской премьер-лиге он провел 14 матчей, в которых забил шесть голов и отдал две голевые передачи. Также на его счету два гола и один ассист в трех играх Кубка Казахстана.

Что касается Кабананги, то «Астана» решила не продлевать арендное соглашение, игрок сборной ДР Конго вернется в расположение «Аль-Насра». В текущем сезоне КПЛ он провел 14 матчей, в которых забил лишь два гола и сделал две голевые передачи.

До этого Кабананга выступал за «Астану» с лета 2015 по 2017 год. В 94 матчах во всех турнирах он забил 37 мячей и отдал девять голевых передач. В феврале 2018-го конголезец перешел в «Аль-Наср», подписав контракт на 2,5 года. Сумма сделки составила два миллиона евро — этот трансфер стал на тот момент самым дорогим в истории казахстанского футбола.

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