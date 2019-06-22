«Астана» определилась с заменой Кабананге
Полузащитник «Кайсара» и сборной Армении по футболу Тигран Барсегян может продолжить карьеру в «Астане», сообщает KazFootball.kz.
Полузащитник «Кайсара» и сборной Армении по футболу Тигран Барсегян может продолжить карьеру в «Астане», сообщает KazFootball.kz.
«Астана» в связи с уходом Жуниора Кабананги ищет флангового полузащитника, кем может Барсегян. Команде требуется усиление перед первым отборочным раундом Лиги чемпионов против румынского клуба ЧФР из Клужа.
Барсегян перешел в «Кайсар» в январе этого года. В текущем сезоне казахстанской
Что касается Кабананги, то «Астана» решила не продлевать арендное соглашение, игрок сборной ДР Конго вернется в расположение «Аль-Насра». В текущем сезоне КПЛ он провел 14 матчей, в которых забил лишь два гола и сделал две голевые передачи.
До этого Кабананга выступал за «Астану» с лета 2015 по 2017 год. В 94 матчах во всех турнирах он забил 37 мячей и отдал девять голевых передач. В феврале 2018-го конголезец перешел в «Аль-Наср», подписав контракт на 2,5 года. Сумма сделки составила два миллиона евро — этот трансфер стал на тот момент самым дорогим в истории казахстанского футбола.