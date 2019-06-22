Ди Франческо возглавил «Сампдорию»

Источник: AP 2019

49-летний итальянский специалист заключил с клубом контракт, рассчитанный до 30 июня 2022 года.

Напомним, Ди Франческо был уволен с поста наставника «Ромы» после поражения римского клуба в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту» (1:3). В СМИ сообщалось, что итальянский специалист требует у «Ромы» компенсацию за увольнение. Ранее пост главного тренера «Сампдории» покинул Марко Джампаоло.