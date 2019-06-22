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17:55 (мск), источник: Lenta.Ru

«Барселона» повесила на резервиста ценник в 100 миллионов евро

«Барселона» приобрела голландского защитника Майка ван Бейнена и повысила сумму отступных за игрока до 100 миллионов евро. Об этом сообщает BBC News.

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При этом 20-летний игрок обороны не будет задействован в первой команде каталонцев. Ван Бейнен заявлен за резервную команду «Барселону Б», которая выступает в третьей по силе лиге Испании («Сегунда Б»).

Ван Бейнен перешел в каталонский клуб из голландской «Бреды», где он также выступал за молодежную команду. Соглашение футболиста с «Барселоной» рассчитано до 2021 года.

В минувшем сезоне на счету ван Бейнена участие в девяти играх, в которых он отметился одним забитым мячом. В молодежном составе «Виллема» защитник выступал вместе с новичком «Барселоны» Френки де Йонгом.

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