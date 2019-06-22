«Барселона» повесила на резервиста ценник в 100 миллионов евро

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При этом 20-летний игрок обороны не будет задействован в первой команде каталонцев. Ван Бейнен заявлен за резервную команду «Барселону Б», которая выступает в третьей по силе лиге Испании («Сегунда Б»).

Ван Бейнен перешел в каталонский клуб из голландской «Бреды», где он также выступал за молодежную команду. Соглашение футболиста с «Барселоной» рассчитано до 2021 года.