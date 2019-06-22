Участник Лиги Европы нацелился на футболиста сборной Казахстана

Главный тренер костанайцев Владимир Газзаев не раз отмечал тот факт, что у его команды короткая скамейка запасных и клубу требуются усиления.

Еще одним поводом для укрепления позиции форварда стала неубедительная игра 25-летнего нападающего «Тобола» Сенина Себаи, который в восьми матчах текущего сезона Премьер-лиги забил лишь один гол. Также, напомним, что Себаи долгое время не принимал участие в играх «Тобола» из-за проблем со здоровьем.

В текущем сезоне КПЛ Аймбетов сыграл за «Актобе» 14 матчей и забил пять голов. 8 июня он дебютировал за сборную Казахстана в матче отбора на Евро-2020 против Бельгии (0:3), а также сыграл матч против сборной Сан-Марино (4:0).