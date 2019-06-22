Участник Лиги Европы нацелился на футболиста сборной Казахстана
Костанайский «Тобол» заинтересован в подписании 23-летнего нападающего «Актобе» и сборной Казахстана по футболу Абата Аймбетова, сообщает KazFootball.kz.
Костанайский «Тобол» заинтересован в подписании 23-летнего нападающего «Актобе» и сборной Казахстана по футболу Абата Аймбетова, сообщает KazFootball.kz.
Главный тренер костанайцев Владимир Газзаев не раз отмечал тот факт, что у его команды короткая скамейка запасных и клубу требуются усиления.
Еще одним поводом для укрепления позиции форварда стала неубедительная игра 25-летнего нападающего «Тобола» Сенина Себаи, который в восьми матчах текущего сезона
В текущем сезоне КПЛ Аймбетов сыграл за «Актобе» 14 матчей и забил пять голов. 8 июня он дебютировал за сборную Казахстана в матче отбора на Евро-2020 против Бельгии (0:3), а также сыграл матч против сборной
Добавим, что 10 июля «Тоболу» предстоит сыграть на выезде с люксембургским «Женессом» в рамках первого отборочного раунда Лиги Европы. Ответную игру команды проведут через неделю на «Астана Арене».