«Реал» возьмется за женщин

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На следующей неделе состоится слияние «Реала» с клубом «Тэйкон», который по итогам прошлого сезона завоевал путевку в высший дивизион чемпионата Испании. Сделка оценивается в 300 тысяч евро.

«Сливочные» займут место «Тэйкона» в женском первенстве страны и начнут выступление в следующем сезоне.

Отмечается, что большинство футболисток «Тэйкона» сохранят места в команде. «Реал» также намерен перекупить ведущих игроков других клубов. На данный момент в женском чемпионате выступают 16 команд, среди которых «Барселона», «Атлетико», «Валенсия», «Севилья», «Реал Сосьедад», «Эспаньол», «Бетис» и «Леванте».

«Реал» существует с 1902 года. Мадридцы впервые в истории создадут женскую команду.