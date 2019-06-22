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21:10 (мск), источник: Sports.Ru

«Барселона» отказалась от трансфера де Лигта. Общие затраты превысили бы 200 млн евро

Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт не перейдет в «Барселону».

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Источник: Reuters

Каталонский клуб отказался от трансфера 19-летнего футболиста, решив не идти на его условия. Общие траты на переход голландского игрока превысили бы 200 миллионов евро.

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Де Лигт хотел зарабатывать 12 миллионов евро в год после уплаты налогов («Барселоне» это бы обошлось в 120 миллионов евро за пять лет), трансфер бы обошелся в 75 миллионов евро плюс бонусы, также 20% от суммы сделки хотел Мино Райола, агент игрока.

«Барса» не намерена столько тратить, о чем и сообщила де Лигту. У каталонцев четыре центральных защитника и нет нужны в срочном приобретении еще одного.

Сообщалось, что аналогичные условия Райола обсуждает с «Ювентусом». Туринский клуб и «ПСЖ» остаются претендентами на де Лигта.

Источник — Marca

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