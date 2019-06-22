БАТЭ не смог обыграть «Ислочь» в столице
«Ислочь» и БАТЭ сыграли вничью в матче 12-го тура чемпионата страны — 0:0. Борисовчане с 28 очками идут вторыми в турнирной таблице, у «волков» 22 балла и пятая позиция.
«Ислочь» и БАТЭ сыграли вничью в матче 12-го тура чемпионата страны — 0:0. Борисовчане с 28 очками идут вторыми в турнирной таблице, у «волков» 22 балла и пятая позиция.
ИСЛОЧЬ — БАТЭ — 0:0
МИНСК. 22 июня. Стадион ФК «Минск». 17.00.
Судьи — Д. Доля (Гродно), А. Войтешонок (Осиповичи), Д. Загорельский (Орша).
ИСЛОЧЬ: Хаткевич — Шагойко, Янушкевич, Быченок (Тео, 79; Джон, 87), Макаров, Слабашевич (Рекиш, 70), Комаровский (к), Карпович, Стивен, Концевой, Янсане. Запасные: Куршубадзе, Папуш, Холодинский, Адамс.
БАТЭ: Чичкан — Филипович, Яблонский, Драгун (Березкин, 76), Сарока (Дубаич, 70), Риос, Филипенко, Стасевич (к), Волков, Бага, Милич (Скавыш, 55). Запасные: Свирский, Йонассен, Виллюмссон, Мукам.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Шагойко (18), Концевой (42), Комаровский (70), Березкин (84).