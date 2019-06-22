БАТЭ не смог обыграть «Ислочь» в столице

БАТЭ не смог обыграть «Ислочь» в столице

«Ислочь» и БАТЭ сыграли вничью в матче 12-го тура чемпионата страны — 0:0. Борисовчане с 28 очками идут вторыми в турнирной таблице, у «волков» 22 балла и пятая позиция.