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22:23 (мск), источник: Прессбол

БАТЭ не смог обыграть «Ислочь» в столице

«Ислочь» и БАТЭ сыграли вничью в матче 12-го тура чемпионата страны — 0:0. Борисовчане с 28 очками идут вторыми в турнирной таблице, у «волков» 22 балла и пятая позиция.

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Источник: Reuters

ИСЛОЧЬ — БАТЭ — 0:0

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МИНСК. 22 июня. Стадион ФК «Минск». 17.00.

Судьи — Д. Доля (Гродно), А. Войтешонок (Осиповичи), Д. Загорельский (Орша).

ИСЛОЧЬ: Хаткевич — Шагойко, Янушкевич, Быченок (Тео, 79; Джон, 87), Макаров, Слабашевич (Рекиш, 70), Комаровский (к), Карпович, Стивен, Концевой, Янсане. Запасные: Куршубадзе, Папуш, Холодинский, Адамс.

БАТЭ: Чичкан — Филипович, Яблонский, Драгун (Березкин, 76), Сарока (Дубаич, 70), Риос, Филипенко, Стасевич (к), Волков, Бага, Милич (Скавыш, 55). Запасные: Свирский, Йонассен, Виллюмссон, Мукам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Шагойко (18), Концевой (42), Комаровский (70), Березкин (84).

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