Соперник «Ордабасы» по Лиге Европы забил семь мячей и вышел на третье место в чемпионате

Подопечные Кахабера Чхетиани одержали победу со счетом 7:0.

В составе победителей хет-трик оформил Буду Зивзивадзе (11-я, 16-я и 81-я минуты), Нодар Кавтарадзе оформил дубль (18-я и 41-я), еще по разу отличились Леван Гегечкори (61-я) и Тенгиз Цикаридзе (68-я).

Благодаря этой победе, ставшей второй кряду, «Торпедо» набрало 33 очка и поднялось на третье место в турнирной таблице. В активе «Сиони» осталось 22 балла и седьмая строчка.