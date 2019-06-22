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19:31 (мск), источник: Vesti.kz

Соперник «Ордабасы» по Лиге Европы забил семь мячей и вышел на третье место в чемпионате

Футболисты «Торпедо» из Кутаиси разгромили «Сиони» в домашнем матче чемпионата Грузии, передает корреспондент Vesti.kz.

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Подопечные Кахабера Чхетиани одержали победу со счетом 7:0.

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В составе победителей хет-трик оформил Буду Зивзивадзе (11-я, 16-я и 81-я минуты), Нодар Кавтарадзе оформил дубль (18-я и 41-я), еще по разу отличились Леван Гегечкори (61-я) и Тенгиз Цикаридзе (68-я).

Благодаря этой победе, ставшей второй кряду, «Торпедо» набрало 33 очка и поднялось на третье место в турнирной таблице. В активе «Сиони» осталось 22 балла и седьмая строчка.

Добавим, что «Торпедо» является соперником шымкентского «Ордабасы» по первому отборочному раунду Лиги Европы: 11 июля команды встретятся в Алматы, а через неделю — в Кутаиси. Победитель пары затем встретится с чешским «Млада-Болеславом».

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