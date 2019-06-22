Соперник «Ордабасы» по Лиге Европы забил семь мячей и вышел на третье место в чемпионате
Футболисты «Торпедо» из Кутаиси разгромили «Сиони» в домашнем матче чемпионата Грузии, передает корреспондент Vesti.kz.
Футболисты «Торпедо» из Кутаиси разгромили «Сиони» в домашнем матче чемпионата Грузии, передает корреспондент Vesti.kz.
Подопечные Кахабера Чхетиани одержали победу со счетом 7:0.
В составе победителей
Благодаря этой победе, ставшей второй кряду, «Торпедо» набрало 33 очка и поднялось на третье место в турнирной таблице. В активе «Сиони» осталось 22 балла и седьмая строчка.
Добавим, что «Торпедо» является соперником шымкентского «Ордабасы» по первому отборочному раунду Лиги Европы: 11 июля команды встретятся в Алматы, а через неделю — в Кутаиси. Победитель пары затем встретится с чешским «Млада-Болеславом».