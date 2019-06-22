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22:38 (мск), источник: Прессбол

Жодинское «Торпедо» на «Тракторе» разгромило минское «Динамо»

Жодинское «Торпедо» на выезде «всухую» обыграло минское «Динамо» в матче 12-го тура чемпионата страны — 3:0.

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ДИНАМО Мн — ТОРПЕДО-БЕЛАЗ — 0:3

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МИНСК. 22 июня. Стадион «Трактор». 19.00.

Судьи — С. Красников, С. Гидревич, С. Фиринович (все — Гродно).

ДИНАМО Мн: Плотников — Тигиев, Швецов, Гаврилович (к), Залеский, Капленко (Иванов, 77), Яхая, Суша (Билоног, 30), Зубович, Треботич, Вергейчик (Фатаи, 59). Запасные: Игнатович, Чиж, Халимончик.

ТОРПЕДО-БЕЛАЗ: Бушма — Щербо, Гайдучик, Аффи, Левицкий, Хачатурян (к), Букорац, Мышенко (Жан По, 79), Климович, Николаевич (Обрадович, 60), Горбачик (Юсов, 65). Запасные: Горбунов, Лукашевич, Соловей, Кузьменок.

ГОЛЫ: 0:1 — Горбачик (1). 0:2 — Мышенко (7). 0:3 — Юсов (87).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Горбачик (6), Мышенко (30), Капленко (48), Фатаи (72).

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