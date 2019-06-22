Жодинское «Торпедо» на «Тракторе» разгромило минское «Динамо»
Жодинское «Торпедо» на выезде «всухую» обыграло минское «Динамо» в матче 12-го тура чемпионата страны — 3:0.
Жодинское «Торпедо» на выезде «всухую» обыграло минское «Динамо» в матче 12-го тура чемпионата страны — 3:0.
ДИНАМО Мн —
МИНСК. 22 июня. Стадион «Трактор». 19.00.
Судьи — С. Красников, С. Гидревич, С. Фиринович (все — Гродно).
ДИНАМО Мн: Плотников — Тигиев, Швецов, Гаврилович (к), Залеский, Капленко (Иванов, 77), Яхая, Суша (Билоног, 30), Зубович, Треботич, Вергейчик (Фатаи, 59). Запасные: Игнатович, Чиж, Халимончик.
ТОРПЕДО-БЕЛАЗ: Бушма — Щербо, Гайдучик, Аффи, Левицкий, Хачатурян (к), Букорац, Мышенко (Жан По, 79), Климович, Николаевич (Обрадович, 60), Горбачик (Юсов, 65). Запасные: Горбунов, Лукашевич, Соловей, Кузьменок.
ГОЛЫ: 0:1 — Горбачик (1). 0:2 — Мышенко (7). 0:3 — Юсов (87).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Горбачик (6), Мышенко (30), Капленко (48), Фатаи (72).