Президент «Ордабасы» прокомментировал информацию о запрете ряду футболистов играть против «Астаны»

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Напомним, целый ряд игроков «Ордабасы» принадлежат «Астане» и играют в шымкентском клубе на правах аренды. В их числе голкипер Дмитрий Непогодов, защитники Сергей Малый и Марат Быстров, а также нападающий Алексей Щеткин. Все вышеперечисленные игроки не сыграли против столичной команды в матче первого круга, в котором шымкентцы уступили со счетом 1:2.

В социальных сетях вновь появилась информация о возможном запрете футболистам играть в следующем матче.

— На данный момент команда чувствует себя отлично и мы в полном составе готовимся к интересной игре с «Астаной». Любые матчи с действующим чемпионом всегда складываются зрелищно. Болельщики любят подобные игры и в это воскресенье нам хочется увидеть заполненный стадион в Шымкенте. Будем ждать отличного противостояния, в котором смогут принять участие все действующие футболисты, имеющиеся в нашем распоряжении. Могу в этом заверить всех поклонников.