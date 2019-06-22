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21:30 (мск), источник: Vesti.kz

Президент «Ордабасы» прокомментировал информацию о запрете ряду футболистов играть против «Астаны»

Президент шымкенского «Ордабасы» Бахтияр Байсеитов в интервью корреспонденту Vesti.kz прокомментировал предстоящий матч 15-го тура казахстанской премьер-лиги против «Астаны».

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Источник: Reuters

Напомним, целый ряд игроков «Ордабасы» принадлежат «Астане» и играют в шымкентском клубе на правах аренды. В их числе голкипер Дмитрий Непогодов, защитники Сергей Малый и Марат Быстров, а также нападающий Алексей Щеткин. Все вышеперечисленные игроки не сыграли против столичной команды в матче первого круга, в котором шымкентцы уступили со счетом 1:2.

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В социальных сетях вновь появилась информация о возможном запрете футболистам играть в следующем матче.

— На данный момент команда чувствует себя отлично и мы в полном составе готовимся к интересной игре с «Астаной». Любые матчи с действующим чемпионом всегда складываются зрелищно. Болельщики любят подобные игры и в это воскресенье нам хочется увидеть заполненный стадион в Шымкенте. Будем ждать отличного противостояния, в котором смогут принять участие все действующие футболисты, имеющиеся в нашем распоряжении. Могу в этом заверить всех поклонников.

Матч между «Ордабасы» и «Астаной» состоится 23 июня в Шымкенте, начало в 19:00 часов по столичному времени.

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