Президент «Ордабасы» прокомментировал информацию о запрете ряду футболистов играть против «Астаны»
Президент шымкенского «Ордабасы» Бахтияр Байсеитов в интервью корреспонденту Vesti.kz прокомментировал предстоящий матч 15-го тура казахстанской
Президент шымкенского «Ордабасы» Бахтияр Байсеитов в интервью корреспонденту Vesti.kz прокомментировал предстоящий матч 15-го тура казахстанской
Напомним, целый ряд игроков «Ордабасы» принадлежат «Астане» и играют в шымкентском клубе на правах аренды. В их числе голкипер Дмитрий Непогодов, защитники Сергей Малый и Марат Быстров, а также нападающий Алексей Щеткин. Все вышеперечисленные игроки не сыграли против столичной команды в матче первого круга, в котором шымкентцы уступили со счетом 1:2.
В социальных сетях вновь появилась информация о возможном запрете футболистам играть в следующем матче.
— На данный момент команда чувствует себя отлично и мы в полном составе готовимся к интересной игре с «Астаной». Любые матчи с действующим чемпионом всегда складываются зрелищно. Болельщики любят подобные игры и в это воскресенье нам хочется увидеть заполненный стадион в Шымкенте. Будем ждать отличного противостояния, в котором смогут принять участие все действующие футболисты, имеющиеся в нашем распоряжении. Могу в этом заверить всех поклонников.
Матч между «Ордабасы» и «Астаной» состоится 23 июня в Шымкенте, начало в 19:00 часов по столичному времени.