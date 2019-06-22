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21:57 (мск), источник: ТАСС

Тренер ФК «Шеффилд» готов предложить контракт видеоблогеру Евгению Савину

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Старейший футбольный клуб мира «Шеффилд» готов предложить полноценный контракт бывшему нападающему пермского «Амкара» и самарских «Крыльев Советов» видеоблогеру Евгению Савину. Об этом на послематчевой пресс-конференции заявил главный тренер английской команды Кирк Джексон.

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Источник: РИА "Новости"

В субботу «Торпедо» в товарищеском матче, приуроченном к 95-летию со дня основания клуба, со счетом 5:0 обыграло «Шеффилд», чья история ведет отсчет с 1857 года.

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Савин, который завершил карьеру в 2015 году и в настоящее время ведет YouTube-канал о футболе, сыграл за английскую команду, выйдя на замену во втором тайме на 52-й минуте игры.

«Это возможно, мы хотели бы подписать контракт с Савиным, — сказал Джексон. — В феврале он приезжал в Шеффилд и провел с нами одну тренировку, понравился нам. Еще тогда предложили ему контракт, но у него было много дел. Мы отложили разговор до следующего сезона».

«Шеффилд» выступает в восьмом по силе дивизионе Англии.

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