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22 июня, источник: Прессбол

«Шахтер» и брестское «Динамо» мячей не забили

Солигорский «Шахтер» и брестское «Динамо» сыграли вничью в матче 12-го тура чемпионата страны — 0:0. Брестчане с 30 очками возглавляют турнирную таблицу, у БАТЭ 28 баллов и второе место, «Шахтер» с 25 очками идет третьим.

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ШАХТЕР — ДИНАМО Бр — 0:0

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СОЛИГОРСК. 22 июня. Стадион «Строитель». 20.45.

Судьи — С. Лобацевич, Ю. Хомченко, К. Пакулин (все — Витебск); С. Гораютин (Минск), В. Шимусик (Осиповичи).

ШАХТЕР: Климович (к) — Матвейчик (Бурко, 83), Прийма, Сачивко, Антич, Селява, Сзоке, Ковалев, Громыко (Януш, 80), Эбонг (Баланович, 85), Бакай. Запасные: Чесновский, Вишняковс, Хващинский, Татарков.

ДИНАМО Бр: Гутор — Кики, Дуарте (Павловец, 55), Катсикас, Милевский (Быков, 68), Кисляк, Нойок, Веретило, Нехайчик (к), Лаптев, Савицкий (Юзепчук, 91+). Запасные: Павлюченко, Бабаво, Хобленко, Никифоренко.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Катсикас (3), Матвейчик (10), Громыко (44), Веретило (65), Нойок (92+).

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