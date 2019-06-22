«Шахтер» и брестское «Динамо» мячей не забили

СОЛИГОРСК. 22 июня. Стадион «Строитель». 20.45.
Судьи — С. Лобацевич, Ю. Хомченко, К. Пакулин (все — Витебск); С. Гораютин (Минск), В. Шимусик (Осиповичи).
ШАХТЕР: Климович (к) — Матвейчик (Бурко, 83), Прийма, Сачивко, Антич, Селява, Сзоке, Ковалев, Громыко (Януш, 80), Эбонг (Баланович, 85), Бакай. Запасные: Чесновский, Вишняковс, Хващинский, Татарков.
ДИНАМО Бр: Гутор — Кики, Дуарте (Павловец, 55), Катсикас, Милевский (Быков, 68), Кисляк, Нойок, Веретило, Нехайчик (к), Лаптев, Савицкий (Юзепчук, 91+). Запасные: Павлюченко, Бабаво, Хобленко, Никифоренко.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Катсикас (3), Матвейчик (10), Громыко (44), Веретило (65), Нойок (92+).