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09:06 (мск), источник: Чемпионат.com

В Малайзии игрок забил на 93-й минуте ударом со штрафного со своей половины поля

В матче Кубка Малайзии между командами «Паханг» и «Перак» был забит невероятный гол.

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Под занавес матча, на третьей компенсированной минуте, когда счёт был 2:1, хозяева получили право на штрафной удар со своей половины поля. Полузащитник «Паханга» Херольд Гулон, который ранее также стал автором первого гола своей команды в этой встрече, решил застать голкипера гостей врасплох и мощнейшим ударом отправил мяч в сторону ворот соперника. Вратарь не потерял позицию, однако это не помогло ему справиться с ударом. Прыгнув на линии ворот, он позволил футбольному снаряду оказаться в сетке.

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