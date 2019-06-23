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10:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Каррера может возглавить иранский «Персеполис»

Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера является одним из соискателей на пост главного тренера иранского клуба «Персеполис», сообщает Tehran Times.

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Источник: РИА "Новости"

Кроме итальянского специалиста, по сведениям источника, на вакантный пост претендуют хорват Крунослав Юрчич, работающий в настоящий момент клуб ОАЭ «Бани Яс», а также немец иранского происхождения Александр Нури, возглавлявший клуб второго дивизиона Германии «Ингольштадт 04» в 2018 году.

55-летний Каррера тренировал «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством московский клуб в первом сезоне стал чемпионом России, завоевав золотые медали впервые после 16-летнего перерыва. В следующем сезоне Каррера выиграл со «Спартаком» Суперкубок России. 22 октября 2018 года итальянец был отправлен в отставку.

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