Каррера может возглавить иранский «Персеполис»

Кроме итальянского специалиста, по сведениям источника, на вакантный пост претендуют хорват Крунослав Юрчич, работающий в настоящий момент клуб ОАЭ «Бани Яс», а также немец иранского происхождения Александр Нури, возглавлявший клуб второго дивизиона Германии «Ингольштадт 04» в 2018 году.

55-летний Каррера тренировал «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством московский клуб в первом сезоне стал чемпионом России, завоевав золотые медали впервые после 16-летнего перерыва. В следующем сезоне Каррера выиграл со «Спартаком» Суперкубок России. 22 октября 2018 года итальянец был отправлен в отставку.