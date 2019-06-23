СМИ: У Буффона есть предложения от «Порту», «Лидса» и «Флуминенсе»

Итальянский журналист Николо Шира в своем Твиттере подтверждает опубликованную ранее информацию о том, что итальянца хочет подписать «Порту», и на данный момент это предложение выглядит наиболее привлекательным для вратаря. Также им интересуются бразильский «Флуминенсе» и «Лидс» Марсело Бьельсы, выступающий в чемпионшипе. Ранее СМИ также сообщали об интересе «Аталанты».