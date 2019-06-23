Дани Алвес объявил об уходе из «ПСЖ»

«Сегодня у меня заканчивается очередной цикл в моей жизни — цикл победы, переосмысления и опыта. Хотел бы поблагодарить семью “ПСЖ” за возможность участвовать в написании новой страницы в истории клуба. Спасибо всем партнерам по команде за те минуты, которые мы пережили вместе в радости и горе», — написал Дани Алвес в Инстаграме.