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10:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дани Алвес объявил об уходе из «ПСЖ»

Защитник Дани Алвес объявил в своем Инстаграме об уходе из «ПСЖ».

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Источник: Reuters

Контракт 36-летнего бразильца с парижанами истекает 30 июня.

Алвес перешел в «ПСЖ» летом 2017-го из «Ювентуса».

«Сегодня у меня заканчивается очередной цикл в моей жизни — цикл победы, переосмысления и опыта. Хотел бы поблагодарить семью “ПСЖ” за возможность участвовать в написании новой страницы в истории клуба. Спасибо всем партнерам по команде за те минуты, которые мы пережили вместе в радости и горе», — написал Дани Алвес в Инстаграме.

Защитник дважды становился чемпионом лиги 1 с «ПСЖ» (17/18, 18/19), выиграл Кубок Франции (17/18) и Кубок лиги (17/18).

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