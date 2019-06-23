Дани Алвес объявил об уходе из «ПСЖ»
Защитник Дани Алвес объявил в своем Инстаграме об уходе из «ПСЖ».
Защитник Дани Алвес объявил в своем Инстаграме об уходе из «ПСЖ».
Контракт 36-летнего бразильца с парижанами истекает 30 июня.
Алвес перешел в «ПСЖ» летом 2017-го из «Ювентуса».
«Сегодня у меня заканчивается очередной цикл в моей жизни — цикл победы, переосмысления и опыта. Хотел бы поблагодарить семью “ПСЖ” за возможность участвовать в написании новой страницы в истории клуба. Спасибо всем партнерам по команде за те минуты, которые мы пережили вместе в радости и горе», — написал Дани Алвес в Инстаграме.
Защитник дважды становился чемпионом лиги 1 с «ПСЖ» (17/18, 18/19), выиграл Кубок Франции (17/18) и Кубок лиги (17/18).