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11:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Ф. Торрес объяснил, почему решил завершить карьеру

Нападающий «Саган Тосу» Фернандо Торрес, известный по выступлениям за «Атлетико», «Ливерпуль» и «Челси», рассказал о причинах завершения профессиональной карьеры.

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Источник: AFP 2019

«Спасибо всем, кто поддержал меня в этот непростой момент. Моя последняя игра состоится в Тосу 23 августа с “Виссел Кобе”. Сыграю со своими друзьями Иньестой и Вильей — это будет противостояние, которое я бы никогда не смог себе вообразить. Думаю, что это идеальный момент.
Я прислушался к своему телу. Я больше не наслаждался игрой так, как раньше. Поэтому думаю, что самое честное — это уйти сейчас. Я хочу оставить футбол с чистой совестью», — приводит слова Торреса Marca.

Торрес выступал за «Саган Тосу» с лета прошлого года. В нынешнем сезоне 35-летний нападающий принял участие в 7 матчах японской Джей-лиги, в которых не сумел отметиться результативными действиями и получил 2 жёлтые карточки.

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