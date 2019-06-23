Ф. Торрес объяснил, почему решил завершить карьеру

«Спасибо всем, кто поддержал меня в этот непростой момент. Моя последняя игра состоится в Тосу 23 августа с “Виссел Кобе”. Сыграю со своими друзьями Иньестой и Вильей — это будет противостояние, которое я бы никогда не смог себе вообразить. Думаю, что это идеальный момент.

Я прислушался к своему телу. Я больше не наслаждался игрой так, как раньше. Поэтому думаю, что самое честное — это уйти сейчас. Я хочу оставить футбол с чистой совестью», — приводит слова Торреса Marca.