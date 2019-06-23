Месси заставит Неймара вернуться в «Барселону»

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По информации издания, Неймар несчастен в Париже и хочет покинуть французскую команду. Месси, подключив одноклубников, давит на бразильца, требуя от него вернуться в «Барселону». Кроме того, аргентинец лично попросил президента клуба Хосепа Марию Бартомеу приобрести нападающего, отмечает газета El Mundo.

19 июня сообщалось, что «Барселона» может избавиться от полузащитников Филипе Коутинью и Усмана Дембеле, чтобы на вырученные деньги купить Неймара. Руководство ПСЖ в свою очередь готово продать игрока, если получит выгодное предложение.