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14:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Конте сообщил жене Икарди, что игрок не входит в его планы

Новый главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте подтвердил, что нападающий команды Мауро Икарди не входит в его планы на следующий сезон, сообщает Corriere dello Sport.

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Источник: Reuters

По информации издания, итальянский специалист сказал Ванде Наре, жене и агенту Икарди, что не рассчитывает на 26-летний аргентинца.

Ранее сообщалось, что Конте хочет приобрести форварда «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку. «Красные дьяволы» оценивают игрока в £ 75 млн (около $ 84,1 млн).

В услугах Мауро заинтересованы туринский «Ювентус», «Рома» и «Наполи». Его контракт с «Интером» рассчитан до 30 июня 2021 года.

В минувшем сезоне Икарди забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи в 29 матчах итальянской Серии А. В Лиге чемпионов нападающий отметился 4 забитыми мячами в 6 встречах.

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