Конте сообщил жене Икарди, что игрок не входит в его планы

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По информации издания, итальянский специалист сказал Ванде Наре, жене и агенту Икарди, что не рассчитывает на 26-летний аргентинца.

Ранее сообщалось, что Конте хочет приобрести форварда «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку. «Красные дьяволы» оценивают игрока в £ 75 млн (около $ 84,1 млн).

В услугах Мауро заинтересованы туринский «Ювентус», «Рома» и «Наполи». Его контракт с «Интером» рассчитан до 30 июня 2021 года.