СМИ: Неймар сообщил футболистам «Барселоны», что вернется в клуб

Источник: Reuters

Как отмечает издание, игроки «Барселоны» проявляют интерес к тому, как продвигаются переговоры о возвращении Неймара в стан «сине-гранатовых». В материале говорится, что бразилец отправил некоторым футболистам сообщение следующего содержания: «Успокойтесь, я вернусь».

Представители Неймара выкупили его контракт у испанской «Барселоны» в 2017 году за 222 миллиона евро, после чего он перешел в «ПСЖ». На текущей неделе издание Le Parisien сообщило, что французский клуб готов отпустить форварда как минимум за 300 миллионов евро.