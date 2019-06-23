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14:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Неймар сообщил футболистам «Барселоны», что вернется в клуб

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Неймар в личной переписке сообщил футболистам испанской «Барселоны», что готовится вернуться в каталонскую команду, сообщает sport.es.

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Источник: Reuters

Как отмечает издание, игроки «Барселоны» проявляют интерес к тому, как продвигаются переговоры о возвращении Неймара в стан «сине-гранатовых». В материале говорится, что бразилец отправил некоторым футболистам сообщение следующего содержания: «Успокойтесь, я вернусь».

Представители Неймара выкупили его контракт у испанской «Барселоны» в 2017 году за 222 миллиона евро, после чего он перешел в «ПСЖ». На текущей неделе издание Le Parisien сообщило, что французский клуб готов отпустить форварда как минимум за 300 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Неймар, пропустивший несколько месяцев из-за травмы, провел 28 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах и забил 23 гола. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2022 года.

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