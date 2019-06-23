СМИ: Неймар сообщил футболистам «Барселоны», что вернется в клуб

Как отмечает издание, игроки «Барселоны» проявляют интерес к тому, как продвигаются переговоры о возвращении Неймара в стан «сине-гранатовых». В материале говорится, что бразилец отправил некоторым футболистам сообщение следующего содержания: «Успокойтесь, я вернусь».
Представители Неймара выкупили его контракт у испанской «Барселоны» в 2017 году за 222 миллиона евро, после чего он перешел в «ПСЖ». На текущей неделе издание Le Parisien сообщило, что французский клуб готов отпустить форварда как минимум за 300 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Неймар, пропустивший несколько месяцев из-за травмы, провел 28 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах и забил 23 гола. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2022 года.