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17:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Федерация футбола Грузии выставила напоказ антироссийские акции фанатов

Федерация футбола Грузии в своём «фейсбуке» разместила фотографии с игроками и фанатами, которые на играх чемпионата страны провели антироссийские акции.

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Напомним, игроки нескольких грузинских футбольных клубов вышли на матчи 19-го тура чемпионата страны в майках с антироссийскими лозунгами, выразив таким образом отношение к РФ после недавних событий в Тбилиси.

Фанаты батумского «Динамо» изобразили РФ в виде свиньи | Источник: worldsport.ge

Так, футболисты «Торпедо» из Кутаиси появились на поле стадиона им. 26 мая в Цхалтубо в чёрных майках с надписями, утверждающими, что Россия оккупировала часть территории Грузии. Похожий случай был зафиксирован в Тбилиси на стадионе «Михаил Месхи — 2», где «Локомотив» принимал «Рустави». Игроки обеих команд вышли на встречу в белых футболках с антироссийскими лозунгами.

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