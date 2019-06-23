Колоcков: ФИФА и УЕФА вряд ли накажут клубы Грузии за антироссийские акции

Ранее несколько футбольных команд, выступающих в чемпионате Грузии, вышли на матчи 19-го тура национального первенства в футболках с антироссийскими лозунгами. В Instagram «Торпедо» (Кутаиси) появилось фото футболистов, подписанное: «Мы из Грузии и наша страна оккупирована Россией». В похожих футболках вышли игроки тбилисского «Локомотива».
«Нельзя оставлять такие акции без внимания. Наверняка это не осталось без внимания со стороны ФИФА и УЕФА, вряд ли будут санкции, но футбольные организации могут сделать предупреждение грузинской стороне. Не думаю, что стоит реагировать РФС, а МИД, скорее всего, выразит озабоченность», — сказал Колосков по телефону.
«Я не политик, мы можем выразить сожаление, что среди грузинской молодежи есть антироссийские настроения. В наше время были великолепные и потрясающие отношения с игроками, тренерами, функционерами из Грузии. Знаменитый Давид Кипиани, которого я знал, перевернулся бы в гробу, если бы все это увидел», — добавил он.
Беспорядки в Тбилиси начались 20 июня из-за того, что во время открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия глава организации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента. Как объяснил он сам, на это место его посадила грузинская сторона «согласно протоколу подобных мероприятий».
«Хочется надеяться, что на улицах акции устраивали какие-то отморозки и несмышленые подростки, их подговорили сделать так. Не думаю, что их с детства так воспитывали. Это все политика», — подчеркнул Колосков.