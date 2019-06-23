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18:31 (мск), источник: Vesti.kz

Финалист Кубка Казахстана упустил победу над аутсайдером КПЛ

Футболисты «Кайсара» сыграли вничью с «Таразом» в домашнем матче 15-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра в Кызылорде завершилась со счетом 1:1. На гол форварда из ДР Конго Куле Мбомбо на пятой минуте «Тараз» ответил мячом полузащитника Абзала Таубая на 30-й.

С 27 очками «Кайсар» идет пятым, а «Тараз» с 12 баллами занимает десятое место, опережая «Атырау» по дополнительным показателям.

Напомним, на этой неделе «Кайсар» победил «Тобол» со счетом 3:1 и вышел в финал Кубка Казахстана.

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