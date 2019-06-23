Финалист Кубка Казахстана упустил победу над аутсайдером КПЛ

Игра в Кызылорде завершилась со счетом 1:1. На гол форварда из ДР Конго Куле Мбомбо на пятой минуте «Тараз» ответил мячом полузащитника Абзала Таубая на 30-й.

С 27 очками «Кайсар» идет пятым, а «Тараз» с 12 баллами занимает десятое место, опережая «Атырау» по дополнительным показателям.