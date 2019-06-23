Финалист Кубка Казахстана упустил победу над аутсайдером КПЛ
Футболисты «Кайсара» сыграли вничью с «Таразом» в домашнем матче 15-го тура казахстанской
Футболисты «Кайсара» сыграли вничью с «Таразом» в домашнем матче 15-го тура казахстанской
Игра в Кызылорде завершилась со счетом 1:1. На гол форварда из ДР Конго Куле Мбомбо на пятой минуте «Тараз» ответил мячом полузащитника Абзала Таубая на 30-й.
С 27 очками «Кайсар» идет пятым, а «Тараз» с 12 баллами занимает десятое место, опережая «Атырау» по дополнительным показателям.
Напомним, на этой неделе «Кайсар» победил «Тобол» со счетом 3:1 и вышел в финал Кубка Казахстана.