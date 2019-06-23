«Тобол» победил «Окжетпес» и лишил «Астану» единоличного лидерства в КПЛ

Игра проходила сегодня, 23 июня, в Костанае и завершилась со счетом 2:0.

На 57-й минуте у «Тобола» на замену вышел ивуарийский форвард Сенин Себаи, а на 58-й он открыл счет. Второй мяч костанайцев на 69-й забил капитан Азат Нургалиев.