«Тобол» победил «Окжетпес» и лишил «Астану» единоличного лидерства в КПЛ
Футболисты «Тобола» победили кокшетауский «Окжетпес» в домашнем матче 15-го тура казахстанской
Футболисты «Тобола» победили кокшетауский «Окжетпес» в домашнем матче 15-го тура казахстанской
Игра проходила сегодня, 23 июня, в Костанае и завершилась со счетом 2:0.
На 57-й минуте у «Тобола» на замену вышел ивуарийский форвард Сенин Себаи, а на 58-й он открыл счет. Второй мяч костанайцев на 69-й забил капитан Азат Нургалиев.
С 35 очками «Тобол» идет вторым, уступая по дополнительным показателям «Астане», но при этом костанайцы провели 15 матчей, а столичный клуб — 17. Восьмое место с 15 баллами занимает «Окжетпес».