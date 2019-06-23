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18:33 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» победил «Окжетпес» и лишил «Астану» единоличного лидерства в КПЛ

Футболисты «Тобола» победили кокшетауский «Окжетпес» в домашнем матче 15-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра проходила сегодня, 23 июня, в Костанае и завершилась со счетом 2:0.

На 57-й минуте у «Тобола» на замену вышел ивуарийский форвард Сенин Себаи, а на 58-й он открыл счет. Второй мяч костанайцев на 69-й забил капитан Азат Нургалиев.

С 35 очками «Тобол» идет вторым, уступая по дополнительным показателям «Астане», но при этом костанайцы провели 15 матчей, а столичный клуб — 17. Восьмое место с 15 баллами занимает «Окжетпес».

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