«Астана» проиграла «Ордабасы» в матче с удалением и потеряла единоличное лидерство в КПЛ

Игра проходила сегодня, 23 июня, и завершилась со счетом 3:2.

Вперед «Ордабасы» вышел на 28-й минуте после гола Мардана Толебека, а на 36-й боснийский хавбек Мирзад Механович провел второй мяч хозяев. На 44-й хорватский полузащитник «Астаны» Марин Томасов сократил отставание и оставил надежды на камбэк.

Во втором тайме команды обменялись голами. У «Ордабасы» на 47-й минуте отличился Тохтар Жангылышбай, а у «Астаны» — Роман Муртазаев на 75-й.

Доигрывали матч команды в неравных составах. У «Ордабасы» на 73-й минуте за второе предупреждение был удален защитник Сергей Малый.

Это поражение стало для «Астаны» четвертым в КПЛ. Столичный клуб с 35 очками возглавляет таблицу, опережая «Тобол» по дополнительным показателям. При этом «Астана» сыграла 17 матчей, а костанайцы — 15.