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18:45 (мск), источник: Чемпионат.com

«ПСЖ» отказался продавать Неймара «Барселоне»

«Барселона» не сумела договориться о трансфере бразильского нападающего «ПСЖ» Неймара, утверждает TF1.

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Источник: РИА "Новости"

По данным источника, каталонский клуб сделал запрос о трансфере форварда, но получил отказ, так как «ПСЖ» не планирует с ним расставаться. Теперь всё зависит от дальнейших действий Неймара, который хочет вернуться в «Барселону».

Напомним, Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за € 222 млн, став самым дорогим футболистом в истории.

Контракт 27-летнего Неймара с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года. В минувшем сезоне бразильский форвард забил 15 голов и отдал 7 результативных передач в 17 матчах чемпионата Франции. В Лиге чемпионов бразилец записал в актив 5 мячей и 2 голевых паса в 6 встречах.

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Неймар умеет отдыхать
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