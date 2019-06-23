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18:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Чемпион мира и Европы объяснил свой уход из футбола

Нападающий Фернандо Торрес объяснил решение завершить профессиональную карьеру. Его слова приводит Marca.

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Источник: AFP 2019

Торрес заявил, что его физическая форма больше не позволяет ему выступать на прежнем уровне. «Я больше не получаю удовольствие от игры так, как это было раньше. Поэтому я решил, что самое честное — это уйти сейчас. Я хочу завершить карьеру с чистой совестью», — отметил 35-летний спортсмен.

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Футболист также рассказал, что его последний матч состоится 23 августа в японском Тосу против клуба «Виссел Кобе». Команду соперника сейчас представляют друзья испанца — Давид Вилья и Андрес Иньеста.

О решении Торреса завершить карьеру стало известно 21 июня. Тогда футболист заявил, что пришло время уйти из спорта.

Последний сезон Торрес провел в японском клубе «Саган Тосу». Футболист известен по выступлениям за мадридский «Атлетико», «Ливерпуль», «Челси» и сборную Испании. За свою карьеру он выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы в составе «Челси», выигрывал Лигу Европы с «Атлетико». В составе сборной Испании Торрес стал победителем чемпионата мира-2010, а также чемпионатов Европы 2008 и 2012 годов.

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