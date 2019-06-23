Чемпион мира и Европы объяснил свой уход из футбола

Источник: AFP 2019

Торрес заявил, что его физическая форма больше не позволяет ему выступать на прежнем уровне. «Я больше не получаю удовольствие от игры так, как это было раньше. Поэтому я решил, что самое честное — это уйти сейчас. Я хочу завершить карьеру с чистой совестью», — отметил 35-летний спортсмен.

Футболист также рассказал, что его последний матч состоится 23 августа в японском Тосу против клуба «Виссел Кобе». Команду соперника сейчас представляют друзья испанца — Давид Вилья и Андрес Иньеста.

О решении Торреса завершить карьеру стало известно 21 июня. Тогда футболист заявил, что пришло время уйти из спорта.