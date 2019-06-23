«Не знаю, случайно это или нет». Тренер «Жетысу» — о потери очков в матче с «Кайратом», календаре и VAR

Встреча прошла в Алматы и завершилась со счетом 0:0. Таким образом, «Кайрат» не смог взять у «Жетысу» реванш за поражение в матче первого круга — 0:3.

— Чисто визуально я понимал, что мы организованно играли в обороне. На один мяч мы наиграли, но не смогли забить. «Кайрат» так же имел шансы. В целом качеством игры доволен. Я думаю мы сыграли ровно и в первом, и во втором тайме.

Насчет VAR. Это нужно вводить. То, что произошло в концовке первого тайма я не видел. Мне сложно судить пересек ли мяч линию со своей точки зрения. А вообще новые технологии нужны, — сказал Огай.

— Вы потеряли очки или приобрели?

— Я думаю, что мы потеряли два очка, ведь могли забить.

— «Кайрат» прибавил по сравнению с первым кругом?

— В тот период команда была сбалансирована. Мы показывали хороший футбол. Затем наши игроки выпали из-за травм и дисквалификаций. «Кайрат» неплохо проводит последние матчи, но вы посмотрите на их календарь. С кем играли они? Мы играем подряд с командами первой шестерки. Я не знаю, случайно ли это или нет. К примеру в Голландии, подобного не происходит.