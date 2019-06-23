Шпилевский прокомментировал возможные переходы Меркеля и Сейдахмета в «Кайрат»
Главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский прокомментировал результат матча 15-го тура казахстанской
Главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский прокомментировал результат матча 15-го тура казахстанской
Встреча прошла в Алматы и завершилась со счетом 0:0. Таким образом, «Кайрат» не смог взять у «Жетысу» реванш за поражение в матче первого круга — 0:3.
— Недовольны, что не набрали три очка. Знали, что соперник будет неприятным. Мы знали, как будут они играть. В первом тайме мы играли не очень хорошо, во втором чуть получше. Не забили, но и не пропустили. Как итог результат закономерный.
Впереди тяжелый матч с «Астаной». Будем готовиться к этой игре. Каждая игра сама по себе важна. В данном случае ребята старались из всех сил.
— Можем ли мы увидеть Еркебулана Сейдахмета и Александра Меркеля в «Кайрате»?
— Оба интересные футболисты. Сейдахмет давно не играл, но он хороший игрок. А Меркеля помню еще по «Штутгарту». Оба игрока усилят любую команду, но пока не будем говорить об этом.
Ранее сам Сейдахмет заявил, что готов играть за «Кайрат». Права на форварда принадлежат российской «Уфе», но первую часть года он выступал в аренде в болгарском «Левски».