Шпилевский прокомментировал возможные переходы Меркеля и Сейдахмета в «Кайрат»

Встреча прошла в Алматы и завершилась со счетом 0:0. Таким образом, «Кайрат» не смог взять у «Жетысу» реванш за поражение в матче первого круга — 0:3.

— Недовольны, что не набрали три очка. Знали, что соперник будет неприятным. Мы знали, как будут они играть. В первом тайме мы играли не очень хорошо, во втором чуть получше. Не забили, но и не пропустили. Как итог результат закономерный.

Впереди тяжелый матч с «Астаной». Будем готовиться к этой игре. Каждая игра сама по себе важна. В данном случае ребята старались из всех сил.

— Можем ли мы увидеть Еркебулана Сейдахмета и Александра Меркеля в «Кайрате»?

— Оба интересные футболисты. Сейдахмет давно не играл, но он хороший игрок. А Меркеля помню еще по «Штутгарту». Оба игрока усилят любую команду, но пока не будем говорить об этом.