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19:45 (мск), источник: Vesti.kz

Гол прямым ударом с углового спас «Атырау» от поражения в матче с «Актобе»

Футболисты «Атырау» сыграли вничью с «Актобе» в домашнем матче 15-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра проходила сегодня, 23 июня, и завершилась со счетом 1:1. Оба голы были забиты в первом тайме: на 18-й минуте хавбек Ардак Саулет вывел гостей вперед, но на 44-й хозяева ответили голом защитника Куаныша Калмуратова, который забил прямым ударом с углового.

С 12 очками «Атырау» идет на 11-м месте, а «Актобе» имеет «-4» и занимает последнюю, 12-ю, строчку.

В других матчах 15-го тура КПЛ «Ордабасы» победил «Астану» — 3:2, «Тобол» обыграл «Окжетпес» — 2:0, «Кайсар» сыграл вничью с «Таразом» — 1:1, «Иртыш» разошелся по нулям с «Шахтером» — 0:0, а «Кайрат» и «Жетысу» обошлись без голов — 0:0.

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