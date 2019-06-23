Гол прямым ударом с углового спас «Атырау» от поражения в матче с «Актобе»
Футболисты «Атырау» сыграли вничью с «Актобе» в домашнем матче 15-го тура казахстанской
Футболисты «Атырау» сыграли вничью с «Актобе» в домашнем матче 15-го тура казахстанской
Игра проходила сегодня, 23 июня, и завершилась со счетом 1:1. Оба голы были забиты в первом тайме: на 18-й минуте хавбек Ардак Саулет вывел гостей вперед, но на 44-й хозяева ответили голом защитника Куаныша Калмуратова, который забил прямым ударом с углового.
С 12 очками «Атырау» идет на 11-м месте, а «Актобе» имеет «-4» и занимает последнюю, 12-ю, строчку.
В других матчах 15-го тура КПЛ «Ордабасы» победил «Астану» — 3:2, «Тобол» обыграл «Окжетпес» — 2:0, «Кайсар» сыграл вничью с «Таразом» — 1:1, «Иртыш» разошелся по нулям с «Шахтером» — 0:0, а «Кайрат» и «Жетысу» обошлись без голов — 0:0.