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19:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Дани Алвес ушёл из «ПСЖ», забил за сборную Бразилии и хочет в «Барселону»

Дани Алвес хочет вернуться в «Барселону».

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Источник: Reuters

В апреле, когда «ПСЖ» гарантировал себе победу в чемпионате Франции, Дани Алвес побил собственный рекорд, который он установил ещё год назад, и выиграл 42-й трофей. Огромное количество включает три региональных кубка в Бразилии, выигранные с «Баией», несколько побед в Кубке Испании и Лиге Европы с «Севильей», все трофеи в мире с «Барселоной», пару внутренних трофеев с «Ювентусом», победу в Кубке Америки и двух Кубках Конфедераций со сборной Бразилии. И, конечно, шесть трофеев за два года в «ПСЖ». Мощный набор, но главное — 36-летний Алвес по-прежнему в форме.

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В Париже он и в последний сезон не был обузой. Более того, именно в 36 лет бразильцу пришлось поиграть на стольких позициях, как никогда раньше. Из-за конфликта клуба с Адриеном Рабьо и эпидемии травм тренер Томас Тухель использовал его везде: в центре полузащиты, на краю атаки, в роли атакующего полузащитника и опорника, ставил правым латералем и правым защитником. Всего Алвес провёл 19 матчей в старте в Лиге 1, в которых сделал семь голевых пасов и забил один гол.

Правда, в защите он стал уж слишком ненадёжен. Настолько, что проиграл конкуренцию Тома Мёнье и вышел на когда-то родной позиции всего семь раз за сезон. Учитывая это, решение о расставании выглядит логично. Алвес опубликовал прощальный пост в «инстаграме».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Сегодня заканчивается ещё один этап моей жизни. С победами, уроками и опытом. Хочу поблагодарить семью “ПСЖ” за возможность принять участие в написании одной из страниц истории клуба. Хочу поблагодарить всех сотрудников клуба, вы делаете его особенным. Прошу прощения, если в какой-то момент я не мог помочь команде не поле или ошибался, я делал всё, что было в моих силах. Спасибо за все моменты, радостные и грустные».

Дани остался без клуба. Но он в порядке и прямо сейчас: весной Тите назначил его капитаном сборной Бразилии, а в последнем матча Кубка Америки его новый капитан забил один из голов. Сейчас он ищет себе новую команду. В первую очередь, речь о «Барселоне». На днях Алвес сказал, что по-прежнему любит этот клуб, а город считает своим домом. Каталонский журналист Жерар Ромеро сообщает, что представители Алвеса уже предложили его каталонскому клубу. Но ответа пока нет: Алвес рассматривается как один из вариантов, но не приоритетный.

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