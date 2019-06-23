«Я очень удивлен»: Григорчук объяснил четвертое поражение «Астаны» в КПЛ-2019
Главный тренер «Астаны» Роман Григорчук прокомментировал поражение от «Ордабасы» в гостевом матче 15-го тура казахстанской
Главный тренер «Астаны» Роман Григорчук прокомментировал поражение от «Ордабасы» в гостевом матче 15-го тура казахстанской
Игра в Шымкенте завершилась со счетом 4:2. Для «Астаны» это поражение стало четвертым в чемпионате.
После матча Григорчук назвал ошибки его команды страшными и невероятными. Также его спросили про усиление перед Лигой чемпионов.
— Я бы мог сказать, что мы сыграли хорошую игру, если не брать в расчет столь серьезные. Можно даже сказать страшные ошибки, за что соперник нас сразу наказал.
Если говорить об ошибках, то они
— Скоро стартует трансферное окно, планируются еще усиление?
— Я уже повторяю на каждой
— Станет ли сегодняшний матч уроком «Астане» перед стартом в ЛЧ?
— Я не могу назвать этот матч плохим. Но еще раз повторюсь, мы допустили грубейшие ошибки, которые привели к такому результату.
— Что вы можете сказать о ЧФР?
— Я не хочу говорить о них, потому что перед румынами у нас две тяжелые игры с «Кайратом» и «Тоболом». Но параллельно с этим мы собираем информацию о ЧФР.
Отметим, что «Астана» с 35 очками возглавляет таблицу, опережая «Тобол» по дополнительным показателям. При этом «Астана» сыграла 17 матчей, а костанайцы — 15.