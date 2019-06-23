«Я очень удивлен»: Григорчук объяснил четвертое поражение «Астаны» в КПЛ-2019

Игра в Шымкенте завершилась со счетом 4:2. Для «Астаны» это поражение стало четвертым в чемпионате.

После матча Григорчук назвал ошибки его команды страшными и невероятными. Также его спросили про усиление перед Лигой чемпионов.

— Я бы мог сказать, что мы сыграли хорошую игру, если не брать в расчет столь серьезные. Можно даже сказать страшные ошибки, за что соперник нас сразу наказал.

Если говорить об ошибках, то они какие-то невероятные, потому что допущены были после моментов, к которым готовились. Мы знали, что соперник так играет, что использует эти средства при построении атак, знали, как это нейтрализовать, но тем не менее допустили эти ошибки. Честно сказать, я очень удивлен и сильно расстроен этими ошибками, — цитирует Григорчука официальный сайт «Астаны».

— Скоро стартует трансферное окно, планируются еще усиление?

— Я уже повторяю на каждой пресс-конференции, нам необходимо еще как минимум два футболиста. Мы уже с ними опоздали, потому что любому игроку нужно время на подготовку. Тем не менее у нас остаются намерение взять этих игроков, потому что в преддверие ЛЧ, не сделав это, мы осложним себе путь.

— Станет ли сегодняшний матч уроком «Астане» перед стартом в ЛЧ?

— Я не могу назвать этот матч плохим. Но еще раз повторюсь, мы допустили грубейшие ошибки, которые привели к такому результату.

— Что вы можете сказать о ЧФР?

— Я не хочу говорить о них, потому что перед румынами у нас две тяжелые игры с «Кайратом» и «Тоболом». Но параллельно с этим мы собираем информацию о ЧФР.