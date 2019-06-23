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20:31 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Ордабасы» Цхададзе рассказал о победе над «Астаной» и подготовке к Лиге Европы

Главный тренер «Ордабасы» Кахабер Цхададзе подвел итоги домашнего матча 15-го тура казахстанской премьер-лиги против «Астаны».

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Игра в Шымкенте завершилась со счетом 4:2, а хозяева в концовке остались в меньшинстве из-за удаления защитника Сергея Малого. Для «Астаны» это поражение стало четвертым в чемпионате.

По словам Цхададзе, команда этой победой хотела реабилитировать перед своими болельщиками за вылет из Кубка Казахстана.

— Мы испытываем сейчас только позитивные эмоции. Мы очень хорошо построили игру, отлично сделав свое дело. Единственную ошибку мы допустили, когда позволили сопернику убежать в быструю атаку после углового, в которой нам забили гол. А так команда сыграла очень здорово, забили очень красивые голы.

В начале второго тайма забили еще один гол, который стал итогом комбинации, над которой мы работаем на тренировках. А дальше удаление, которое закрыло игру, нам больше ничего не оставалось, кроме как обороняться и проявить мужество.

Хочу поблагодарить футболистов за отличную игру до красной карточки, а после нее за характер и самоотдачу. У нас есть неделя до следующей игры, надеюсь успеем остыть и продолжим подготовку к следующей игре. Мы должны реабилитироваться перед своими болельщиками победами за вылет из Кубка Казахстана, — цитирует Цхададзе официальный сайт «Астаны».

— Планируете ли вы усиление перед стартом в Лиге Европы?

— Сейчас я планирую поспать (смеется). Конечно, мы ждем усиление перед стартом в еврокубках.

— Что вы можете сказать о своем сопернике по Лиге Европы «Торпедо»?

— Эта очень сильная команда, которая сумела выиграть почти все в последние годы. Пока мы лишь одним глазом смотрим за ними, мы знаем, что они, очень серьезный соперник, который хорошо играет дома. Но сейчас наши мысли направлены на две ближайшие игры в чемпионате против «Кайсара» и «Кайрата».

Отметим, что «Астана» с 35 очками возглавляет таблицу, опережая «Тобол» по дополнительным показателям, а «Ордабасы» с 30 баллами идет третьим. При этом столичный клуб сыграл 17 матчей, а костанайцы и шымкентцы — 15.

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