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21:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Хави: Моя цель — вернуться в «Барселону» в качестве тренера

Легенда «Барселоны» Хави, ныне возглавляющий катарский «Аль-Садд», заявил о желании возглавить сине-гранатовых.

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Источник: AFP 2019

«Я мечтаю вернуться в “Барсу” в качестве главного тренера. Это моя цель, но не навязчивая идея», — приводит слова Хави El Mundo Deportivo со ссылкой на TV3.

Хави является воспитанником «Барселоны». За первую команду каталонского клуба он выступал в период с 1998 по 2015 годы. В общей сложности за сине-гранатовых он сыграл 769 матчей и забил 85 мячей. Он является рекордсменом по количеству проведённых игр за клуб. В 2015 году в статусе свободного агента он перешёл в «Аль-Садд», за который выступал до нынешнего лета. По завершении карьеры игрока Хави получил должность главного тренера катарского клуба.

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