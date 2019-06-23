Хави: Моя цель — вернуться в «Барселону» в качестве тренера
Легенда «Барселоны» Хави, ныне возглавляющий катарский «Аль-Садд», заявил о желании возглавить
Легенда «Барселоны» Хави, ныне возглавляющий катарский «Аль-Садд», заявил о желании возглавить
«Я мечтаю вернуться в “Барсу” в качестве главного тренера. Это моя цель, но не навязчивая идея», — приводит слова Хави El Mundo Deportivo со ссылкой на TV3.
Хави является воспитанником «Барселоны». За первую команду каталонского клуба он выступал в период с 1998 по 2015 годы. В общей сложности за