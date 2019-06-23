Футболист забил со своей половины поля на 93-й минуте

Уже в добавленное время судья назначил штрафной на половине поля «Паханга». Гулону удалось выполнить мощный удар. Мяч по высокой дуге залетел за спину голкиперу «Перака». Гулон сделал счет 3:1 в пользу своей команды на 93-й минуте встречи.