Футболист забил со своей половины поля на 93-й минуте
Защитник малайзийского «Паханг Куантана» Эрольд Гулон отметился голом в полуфинале Кубка страны против «Перака». Видео опубликовано в
Защитник малайзийского «Паханг Куантана» Эрольд Гулон отметился голом в полуфинале Кубка страны против «Перака». Видео опубликовано в
Уже в добавленное время судья назначил штрафной на половине поля «Паханга». Гулону удалось выполнить мощный удар. Мяч по высокой дуге залетел за спину голкиперу «Перака». Гулон сделал счет 3:1 в пользу своей команды на 93-й минуте встречи.
Ответный поединок пройдет 29 июня.