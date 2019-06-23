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21:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Футболист забил со своей половины поля на 93-й минуте

Защитник малайзийского «Паханг Куантана» Эрольд Гулон отметился голом в полуфинале Кубка страны против «Перака». Видео опубликовано в Twitter-аккаунте TRT Spor.

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Уже в добавленное время судья назначил штрафной на половине поля «Паханга». Гулону удалось выполнить мощный удар. Мяч по высокой дуге залетел за спину голкиперу «Перака». Гулон сделал счет 3:1 в пользу своей команды на 93-й минуте встречи.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ответный поединок пройдет 29 июня.

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