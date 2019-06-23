«Предлагал Боранбаеву детектор лжи»: экс-вратарь «Кайрата» вспомнил обвинение в сдаче матча «Астане»

В 2014 году Хомич провел 26 матчей за «Кайрат» в КПЛ, в которых пропустил 26 голов. Также на его счету четыре игры в Лиге Европы и три встречи в Кубке. При этом в Казахстане россиянин выступал как местный игрок.

В октябре 2014 года Хомич вместе с еще четырьмя футболистами отстранен от матчей и тренировок до конца сезона после скандального поражения «Кайрата» от «Астаны» (1:5). Руководство алматинского клуба посчитало, что игроки не вели «должную спортивную борьбу».

— Последним агентом, помогавшим мне, был Вадим Шаблий. Помог устроиться в «Кайрат» через Владимира Вайсса. Тренер сказал: «Даю месяц на восстановление после травмы». Я восстановился и стал играть, — вспоминает Хомич.

— Почему в октябре 2014-го вы с группой других футболистов «Кайрата» были освобождены от тренировок до конца сезона?

— Прозвучали обвинения в сдаче матча. Пришел к президенту клуба Боранбаеву: «Как это понимать? Пойдемте на детектор лжи, куда угодно, мне скрывать нечего. В жизни ни разу этим не занимался, а тут приехал в Казахстан и начал, по-вашему? У меня еще два года контракта. Давайте прямо сейчас разорвем, и я поехал».

— А президент?

— «Ты подожди, все уляжется. Давай условия личного контракта подниму». — «Мне ваши деньги не нужны. Но имя свое пачкать не дам» Разорвал контракт и уехал. Напоследок услышал от президента: «Я публичная фигура, извиняться статус не позволяет, но знаю, что ты ни при чем. Вижу, не врешь, за свои слова отвечаешь. Но так надо было».

— Как — так?

— Чтобы пять человек не играли в последних турах. Хотя команда боролась за чемпионство. «Кайрату» до него победы и ничьей не хватило.

— Ничего не понял. Президент клуба не хотел, чтобы «Кайрат» стал чемпионом?

— Странная ситуация. Мы проиграли «Астане» 1:5. Два они в самом конце забили, когда все наши отыгрываться побежали. После этого последовал намек на сдачу и отстранение. Вроде как не нужны больше.

— Обвинения прозвучали от самого Кайрата Боранбаева?

— Зашел в раздевалку и сказал, да. Потом выходной, сидим в ресторане, приходит смс: «Пять человек отчислены. На тренировки не приходите». Ничего себе, думаю. Приезжали на базу просто так, смотрели, не тренировались. Сезон закончился, нам говорят, все нормально, продолжайте играть. «Нет уж, — отвечаю, — не буду».

— Кто вместе с вами попал под раздачу?

— Миша Бакаев, Заур Плиев, Самат Смаков, Александр Кислицын.

— Что Вайсс?

— Тоже хотел уходить. Говорил: «Не понимаю, что происходит, мне ребятам сказать нечего».

Отметим, что после ухода из «Кайрата» Хомич отказался от гражданства Казахстана и перешел в «Амкар», за который провел 15 матчей за три сезона российской премьер-лиги. После банкротства пермского клуба летом 2018 года вратарь стал игроком подмосковных «Химок».