Канчельскис уволен с поста главного тренера «Навбахора»
Российский специалист Андрей Канчельскис покинул пост главного тренера «Навбахора», сообщает официальный сайт узбекистанского клуба.
Российский специалист Андрей Канчельскис покинул пост главного тренера «Навбахора», сообщает официальный сайт узбекистанского клуба.
Причиной отставки стала серия неудовлетворительных результатов команды. В последних четырёх матчах под руководством Канчельскиса «Навбахор» четырежды сыграл вничью. В первом матче после отставки россиянина клуб сумел одержать победу. После 12 туров «Навбахор» занимает четвёртое место в турнирной таблице узбекистанского национального чемпионата, набрав 18 очков, и отстаёт от лидирующего «Пахтакора» на 14 очков.
Канчельскис возглавил «Навбахор» в октябре 2018 года. В прошлом сезоне российский специалист привёл команду к завоеванию бронзовых медалей чемпионата Узбекистана.