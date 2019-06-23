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23 июня, источник: Чемпионат.com

Канчельскис уволен с поста главного тренера «Навбахора»

Российский специалист Андрей Канчельскис покинул пост главного тренера «Навбахора», сообщает официальный сайт узбекистанского клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Причиной отставки стала серия неудовлетворительных результатов команды. В последних четырёх матчах под руководством Канчельскиса «Навбахор» четырежды сыграл вничью. В первом матче после отставки россиянина клуб сумел одержать победу. После 12 туров «Навбахор» занимает четвёртое место в турнирной таблице узбекистанского национального чемпионата, набрав 18 очков, и отстаёт от лидирующего «Пахтакора» на 14 очков.

Канчельскис возглавил «Навбахор» в октябре 2018 года. В прошлом сезоне российский специалист привёл команду к завоеванию бронзовых медалей чемпионата Узбекистана.

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