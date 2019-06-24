«Барселона» не планирует возвращать Алвеса

По данным источника, каталонский клуб даже не рассматривает вариант с возвращением 36-летнего бразильца . Ранее Алвес предложил свои услуги «Барселоне», но получил отказ.

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассчитывает в качестве правых защитников на Серхи Роберто и Нелсона Семеду. Что касается последнего, то каталонцы заверили его, что он не покинет клуб, если кто-то не заплатит за него сумму отступных в размере € 100 млн.