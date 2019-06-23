Легенды «Реала» сыграли с легендами «Челси» в Мадриде

Источник: realmadrid.com

Матчи легенд проходят в Мадриде на протяжении 10 последних лет подряд в рамках благотворительности. Каждый год соперником «Реала» становится какой-нибудь европейский гранд. До 2019-го это были «Милан», «Бавария», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Интер», «Ливерпуль», «Аякс», «Рома» и «Арсенал».

Девиз новой игры «Реала» и «Челси» — «Сердцебиение с душой». Все средства, полученные в день матча, пойдут на нужды проектов фонда «Реала» по социальной интеграции. В частности, помощь получат дети, страдающие от несправедливости и неравенства.

Стоимость билета на игру составляла всего 5 евро, поэтому неудивительно, что «Сантьяго Бернабеу» заполнился как на топовых матчах «Королевского клуба». Хотя зрителей и так было бы много — фамилии участвующих футболистов не могли никого оставить равнодушными.

Кудичини, Галлас, Десайи, Пойет, Малуда, Шевченко, Дзола, Туре Андре Флу с одной стороны, Амависка, Карамбё, Жулио Баптиста, Морьентес, Рауль, Иван Кампо, с другой. А кто-то, как Макелеле и Карвальо, попал в заявку сразу двух команд.

Просто взгляните и оцените составы. А заодно ностальгическую графику из 90-х.

Жарко было уже на разминке.

Счёт на 11-й минуте открыл Рауль. Кстати, на днях он возглавил резервную команду «Реала» — «Кастилью».

На 14-й минуте Морьентес после сочной комбинации удвоил преимущество «Королевского клуба».

Ещё через пять минут Морьентес после отличного навеса Амависки оформил дубль, и за «Челси» стало совсем неудобно. 0:3 меньше чем за половину тайма.

Затем легенды синих всё же проснулись. Шевченко (с пенальти) и Пойет забили два гола в течение минуты.

Однако уйти на перерыв с минимальной разницей «Реал» не захотел — и Карамбё мощным ударом издали сделал счёт 4:2.

Второй тайм «Челси» выиграл благодаря голам Галласа и Малуды.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/i51Fdha8KGU?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Но между ними двумя состоялся второй результативный удар Рауля. На этот раз — с пенальти.

Итого — 5:4 в пользу «Реала».

Это уже девятая победа легенд «Королевского клуба» в десяти благотворительных матчах. Ранее только «Интеру» удалось увезти с «Сантьяго Бернабеу» ничью. Звёзды «Реала» великолепны.