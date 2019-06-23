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23 июня, источник: Чемпионат.com

Легенды «Реала» сыграли с легендами «Челси» в Мадриде

В Мадриде сошлись легенды «Реала» и «Челси». И устроили звездопад и голевую феерию.

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Источник: realmadrid.com

Матчи легенд проходят в Мадриде на протяжении 10 последних лет подряд в рамках благотворительности. Каждый год соперником «Реала» становится какой-нибудь европейский гранд. До 2019-го это были «Милан», «Бавария», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Интер», «Ливерпуль», «Аякс», «Рома» и «Арсенал».

Девиз новой игры «Реала» и «Челси» — «Сердцебиение с душой». Все средства, полученные в день матча, пойдут на нужды проектов фонда «Реала» по социальной интеграции. В частности, помощь получат дети, страдающие от несправедливости и неравенства.

Стоимость билета на игру составляла всего 5 евро, поэтому неудивительно, что «Сантьяго Бернабеу» заполнился как на топовых матчах «Королевского клуба». Хотя зрителей и так было бы много — фамилии участвующих футболистов не могли никого оставить равнодушными.

Кудичини, Галлас, Десайи, Пойет, Малуда, Шевченко, Дзола, Туре Андре Флу с одной стороны, Амависка, Карамбё, Жулио Баптиста, Морьентес, Рауль, Иван Кампо, с другой. А кто-то, как Макелеле и Карвальо, попал в заявку сразу двух команд.

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Просто взгляните и оцените составы. А заодно ностальгическую графику из 90-х.

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Жарко было уже на разминке.

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Счёт на 11-й минуте открыл Рауль. Кстати, на днях он возглавил резервную команду «Реала» — «Кастилью».

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На 14-й минуте Морьентес после сочной комбинации удвоил преимущество «Королевского клуба».

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Ещё через пять минут Морьентес после отличного навеса Амависки оформил дубль, и за «Челси» стало совсем неудобно. 0:3 меньше чем за половину тайма.

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Затем легенды синих всё же проснулись. Шевченко (с пенальти) и Пойет забили два гола в течение минуты.

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Однако уйти на перерыв с минимальной разницей «Реал» не захотел — и Карамбё мощным ударом издали сделал счёт 4:2.

Второй тайм «Челси» выиграл благодаря голам Галласа и Малуды.

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Но между ними двумя состоялся второй результативный удар Рауля. На этот раз — с пенальти.

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Итого — 5:4 в пользу «Реала».

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Это уже девятая победа легенд «Королевского клуба» в десяти благотворительных матчах. Ранее только «Интеру» удалось увезти с «Сантьяго Бернабеу» ничью. Звёзды «Реала» великолепны.

Но мы знаем, как доставить им сложности: в следующем году нужно пригласить в Мадрид непобедимую сборную России, ежегодно громящую соперников на Кубке Легенд.

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