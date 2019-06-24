Стало известно, сколько Роналду оставляет на чаевые
Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду провел отдых на греческом курорте
Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду провел отдых на греческом курорте
Он не хотел внимания СМИ и задействовал охрану. Впоследствии форвард оставил прислуге на чаевые 20 тысяч евро, сообщает Corriere dello Sport. За один день в отеле он платил 8 тысяч евро.
В сезоне 2018/19 Роналду провел 47 матчей во всех турнирах, забил 31 гол и отдал 13 результативных передач. В этом году 34-летний форвард стал победителем чемпионата Италии, обладателем Суперкубка Италии и победителем Лиги наций в составе национальной сборной.