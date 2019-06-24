Текущие события
Футбол. Сборные
15.06
Кения1
ДР Конго1
Футбол. Сборные
16.06
Сенегал1
Нигерия0
Футбол. Сборные
16.06
Марокко2
Замбия3
Футбол. Сборные
16.06
Алжир3
Мали2
Футбол. Сборные
16.06
Египет3
Гвинея1
Футбол. Сборные
17.06
Тунис2
Бурунди1
Все события
Фоторепортажи
10Клуб «Торонто Рэпторс» впервые в истории стал чемпионом НБА
15Лучшие легионеры в истории российского футбола
11:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Стало известно, сколько Роналду оставляет на чаевые

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду провел отдых на греческом курорте Коста-Наварино.

Наверх
17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

Он не хотел внимания СМИ и задействовал охрану. Впоследствии форвард оставил прислуге на чаевые 20 тысяч евро, сообщает Corriere dello Sport. За один день в отеле он платил 8 тысяч евро.

В сезоне 2018/19 Роналду провел 47 матчей во всех турнирах, забил 31 гол и отдал 13 результативных передач. В этом году 34-летний форвард стал победителем чемпионата Италии, обладателем Суперкубка Италии и победителем Лиги наций​ в составе национальной сборной.

 Главные инсайды о "Спартаке"
Речь Кокорина в суде была короткой, но запоминающейся
Странное золото: почему Аверина не радуется победе на Европиаде
Призер ОИ в Сочи подписал контракт с Союзом биатлонистов России
«Корейский зомби» заработал 100 тыс долларов за 58-секундный бой
Подарок для Месси: Аргентина выползла в плей-офф
Глава UFC описал два пути Макгрегора
Обвинившая в плагиате хореографа Загитовой заступилась за Алину
Чемпион UFC помечтал о поединке с Ломаченко и дождался ответа
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь